Jede Menge Rhythmus im Bühnenhaus

Am Wochenende des 29. und 30. April 2023 verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer in den Austragungsort für den Tanzcontest „King of Stage Kevelaer“ (das KB berichtete). Dabei werden fast 500 Tänzerinnen und Tänzer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet, die um den Titel und Preisgelder im Gesamtwert von 5.000 Euro kämpfen werden.

„Wir freuen uns, die zahlreichen Einzeltänzer und Gruppen in Kevelaer im Rahmen der Veranstaltung begrüßen zu dürfen und natürlich auch über viele tanzbegeisterte Zuschauer“, fiebert Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, dem Veranstaltungswochenende entgegen.

Shows starten jeweils um 12 Uhr

Und das erwartet die Gäste: Am Samstag werden sich zunächst die Einzelkämpferinnen und -kämpfer duellieren. Dies wird in Form einer großen Party mit DJ „Urban O“ geschehen. So wird es zwischen den Battles Pausen mit Musik geben, in denen auch die Gäste ihre Tanzmoves präsentieren können. Am Sonntag werden dann die Crews, mit teilweise über 20 Tänzerinnen und Tänzern, auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern. In den Altersklassen „Juniors“ und „Adults“ wird jeweils ein Sieger bzw. eine Siegerin von der Jury ermittelt. Der Einlass beginnt an beiden Tagen um 11 Uhr und die Shows starten um 12 Uhr.

Ab dem 17. April wird es für „King of Stage Kevelaer“ ein sogenanntes Kombi-Ticket zum vergünstigten Preis von 15 Euro geben (5 Euro Ersparnis). Mit diesem Ticket haben Gäste die Möglichkeit, an beiden Tagen den Tanzcontest zu besuchen. Die Eintrittskarten können in der Tourist Information oder online im Ticketshop des Kevelaer Marketing und auf der Plattform Eventim erworben werden.