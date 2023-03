Vorverkauf zu King of Stage Kevelaer gestartet

Am 29. und 30. April 2023 geht der Tanzcontest „King of Stage Kevelaer“ in die erste Runde. Auf der Bühne wird eine Vielzahl von Tänzerinnen und Tänzern performen und ihr Können unter Beweis stellen.

Am Samstag, 29. April, werden zunächst die Einzelkämpferinnen und -kämpfer, die sogar zum Teil aus Nachbarländern anreisen, auf der Bühne des Konzert- und Bühnenhauses in Battles gegeneinander antreten. Es wird jeweils ein Sieger / eine Siegerin in den Tanzrichtungen „Krump“ sowie „All Style“ ermittelt. Die Crews, die aus ganz Deutschland anreisen, werden dann am Sonntag, 30. April, zeigen, wer in den Altersklassen „Juniors“ sowie „Adults“ die Besten sind.

An diesem Wochenende wird es im Konzert- und Bühnenhaus eine Mischung aus angesagter Musik, Tanzmoves und guter Stimmung geben. „Wir freuen uns, dass wir einen solchen Tanzcontest mit vielen tollen Tänzern und einer renommierten Jury in Kevelaer auf die Beine stellen können“, sagt Pepe Montuori, der selber Tänzer und Jurymitglied bei verschiedenen deutschen Wettkämpfen ist und die Veranstaltung „King of Stage Kevelaer“ entwickelt hat. Das Event soll die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der jungen Tanzszene demonstrieren und die besten Formationen mit Titeln auszeichnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich über Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro freuen. Es werden bei der Bewertung Kriterien wie Technik, Schwierigkeitsgrad, Choreographie und Präsentation von einer Jury berücksichtigt.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind beim Contest herzlich willkommen. „Für Besucher wird es ein besonderes Erlebnis, die vielen Tänzer live zu erleben“, ist sich Julian Binn, Veranstaltungskaufmann des Kevelaer Marketing, sicher. Wer den Tanzcontest im Bühnenhaus nicht verpassen möchte, der kann ab sofort Eintrittskarten für die einzelnen Showtage zum Preis von je 10 Euro kaufen. Erhältlich sind die Tickets in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, online im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de und www.eventim.de oder per Telefon unter 02832 / 122-991.