Christa und Bernhard Schmidt aus Kevelaer sind seit 60 Jahren verheiratet „ Waren noch nie richtig getrennt “

/ von Kevelaerer Blatt

Christa und Bernhard Schmidt aus Kevelaer feiern am 19. April ihre Diamanthochzeit. Foto: Freya

Sollte es tatsächlich ein Geheimnis einer langen Ehe geben, so haben es Christine und Bernhard Schmidt wohl für sich entdeckt. „Wir reichen jeden Abend beim Schlafengehen einander die Hand“, verrät das Ehepaar. Und das seit genau sechs Jahrzehnten. Gestern vor 60 Jahren gaben sich Christine Charlotte und Bernhard Schmidt das Jawort, versprachen sich vor dem Traualtar in Homberg eine lebenslange Treue, die bis heute anhält.

„Natürlich gab es Höhen und Tiefen“, sagt der Diamantbräutigam. Aber das gehöre in einer guten Ehe dazu. Dass das Paar das Fest der Diamanthochzeit begeht, mag man kaum glauben. Beide strahlen eine gewisse Jugendlichkeit aus. Die aber kann die Diamantbraut überzeugend begründen. „Ich benutze bis heute nichts anderes als Nivea-Creme“, beteuert Christa Schmidt mit einem Lächeln. „Dadurch sieht meine Frau morgens genauso aus wie abends“, schwärmt ihr Mann geradezu.

Ehepaar als Frisurenmodels

Vielleicht verhalf ihnen dieses Schönheitsmittel in den 1970er-Jahren auch zu ihrer Model-Karriere. „Gemeinsam nahmen wir fast zehn Jahre an den Preisfrisuren-Meisterschaften teil“, berichtet Bernhard Schmidt nicht ohne Stolz. Das sei eine tolle Zeit gewesen. „Wir wurden professionell geschminkt und frisiert und dann wurden jede Menge Fotos von uns gemacht“, erzählt Christa Schmidt, die 1938 in Moers das Licht der Welt erblickte. Ihr Friseur hatte das Paar damals als Frisurenmodels ause…