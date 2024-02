Im Konzert- und Bühnenhaus feierten die kleinsten Narren ihren Kinderkarneval Jecke Töne, magische Momente

/ von Franz Geib

Eine tolle Zeit für Groß und Klein im Konzert- und Bühnenhaus. Foto: FG

Wenn der kleine Drache mit der noch kleineren Prinzessin Lillyfee Fangen im Konzert- und Bühnenhaus spielt oder sich mit Biene Maja und Minnie Maus in die Polonäse einreiht und so den ganzen Saal erobert, dann wissen alle kleinen und großen Kevelaerer: Es wird Kinderkarneval gefeiert. Helau!!!!Was für ein Gewusel – und das war wahrlich kein Wunder, wie Elke Tebartz die Präsidentin des gastgebenden VFR Blau-Gold Kevelaer meinte, schließlich haben sich für den Kinderkarneval in Kevelaers guter Stube nicht weniger als 280 kleine und große Jecken angekündigt. Und wer sich mittenmang in dem närrischen Treiben bewegte, konnte akustisch leicht dem Glauben verfallen, dass diese Zahl noch weit untertrieben sein dürfte.

Krönender Abschluss

Auf alle Fälle war die Stimmung gleich zu Beginn schon auf maximal jecker Betriebstemperatur und für Elke Tebartz nicht nur eine Bestätigung ihres jahrelangen Engagements für den Karneval am Niederrhein, sondern auch gleich ein krönender Abschluss, will sie doch den Kinderkarneval in andere Hände geben. Anwärter auf die Kika-Sitzungspräsidentschaft brauchte sie nicht lange zu suchen, die beiden Nachfolger standen schon an diesem Samstag kostümiert und gespannt parat: Mit Steffi Waerder und Winfried Luig, genannt Zupfi, waren zwei waschechte Kävelse Jecken gefunden, wie sich im Laufe der nächsten zwei Stunden im Konzert- und Bühnenhaus immer wieder herausstellen sollte. Beide aus der Blau-Gold-Karnevals-Schmiede, er im Beirat des Präsidiums, und nach eigenen Worten „volle Kanne nervös“, sie aktiv bei den Showgirls, weshalb sie an diesem Nachmittag auch noch ein zweites Mal mal die Bühne stürmen sollte.

Doch zunächst holte Elke Tebartz nach einem Stimmungstest …