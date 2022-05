Deutsche Glasfaser stellt Hauptverteiler in der Wallfahrtsstadt auf Das Herz des Breitbandausbaus in Kevelaer

Joop Gesink, Markus Deitmer und Roland Waleska (v.l.) leiteten das Aufstellen des Hauptverteilers an der Straße Am Hegerath/Ecke Sonnenstraße. Foto: FG

Die Anwohner*innen der Sonnenstraße/Ecke Am Hegerath blickten am vergangenen Freitag ziemlich gebannt auf den Schwerlastkran, der ihre digitale Zukunft am Haken hatte. Minuten später setzte der Ausleger seine 20-Tonnen-Fracht in eine hierfür ausgehobene Grube ab, ein sogenannter Hauptverteiler, der nicht weniger als 4.000 Haushalte mit dem schnellen Netz verbinden wird.

Zwei solcher Hauptverteiler sind das erste sichtbare Zeichen des Glasfaserausbaus in Kevelaer Nord und Süd, hier laufen alle Anschlüsse des Ortes zusammen. „Der Aera-PoP 3696 ist der größte Verteiler der uns zur Verfügung steht“, erläutert Bauleiter Joop Gesink von der Deutsche Glasfaser an der Baustelle nicht ohne Stolz, als der Tieflader mit dem backsteinern Gebäude von der Größe einer Garage anrollt. Nur Minuten später hängt der Verteiler bereits am Schwerlastkran und der lässt ihn gen Grube schweben.

Nachfragebündelung war erfolgreich

„Die Verteiler sind das Herzstück des Glasfasernetzes in Kevelaer Nord und Süd und somit eine wichtige Voraussetzung, dass die Bürgerinnen und Bürger bald von einer Breitbandversorgung profitieren können“, ergänzt Roland Waleska, Projektmanager Bauvermarktung des Unternehmens, während Markus Deitmer, der zuständige Projektleiter, das Abladen der backs…