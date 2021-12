Inzidenzwert im Kreis Kleve sinkt auf 210,8

Am heutigen Donnerstag, 16. Dezember 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 18.640 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch 93 neue Infektionen gemeldet.

Von den 18.640 Indexfällen sind 715 in Bedburg-Hau, 1.899 in Emmerich am Rhein, 2.448 in Geldern, 1.769 in Goch, 658 in Issum, 784 in Kalkar, 594 in Kerken, 1.595 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 327,6), 2.957 in Kleve, 665 in Kranenburg, 1.110 in Rees, 256 in Rheurdt, 1.040 in Straelen, 345 in Uedem, 421 in Wachtendonk, 798 in Weeze. 586 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet.

Es liegen im Kreisgebiet mittlerweile insgesamt 8 durch Sequenzierung bestätigte Omikron-Fälle vor. Bei 20 weiteren epidemiologisch positiven Fällen wurde eine Sequenzierung veranlasst, ein abschließendes Laborergebnis liegt hier noch nicht vor. Insgesamt konnten bei diesem Ausbruchsgeschehen in Zusammenarbeit mit der Stadt Rees bislang 28 Fälle identifiziert werden.

Es gibt ein Ausbruchsgeschehen mit 20 Indexfällen in der Justizvollzugsanstalt in Geldern. Es wurde eine Reihentestung veranlasst. Das Gesundheitsamt steht mit der Einrichtung in engem Kontakt.

Von den insgesamt 18.640 bestätigten Corona-Fällen gelten 16.893 als genesen; 250 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 54 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 210,8.

Do., 16.12. – 210,8

Mi., 15.12. – 235,7

Di., 14.12. – 263,1

Mo., 13.12. – 278,7

So., 12.12. – 268,2

Sa., 11.12. – 284,8

Fr., 10.12. – 271,4

Do., 09.12. – 292,4

Aktuell befinden sich insgesamt 1.372 Personen in häuslicher Quarantäne.