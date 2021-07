Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt bei 4,2

Am heutigen Montag, 12. Juli 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.399 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Das sind 2 mehr als am Sonntag.

Von den 11.399 Indexfällen sind 473 in Bedburg-Hau, 1.306 in Emmerich am Rhein, 1.494 in Geldern, 1.094 in Goch, 430 in Issum, 381 in Kalkar, 360 in Kerken, 1.036 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.851 in Kleve, 472 in Kranenburg, 695 in Rees, 168 in Rheurdt, 638 in Straelen, 191 in Uedem, 271 in Wachtendonk und 537 in Weeze. Derzeit befinden sich zwei aktuelle Indexfälle in Bearbeitung.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 4,2.

Aktuell befinden sich insgesamt 90 Personen in häuslicher Quarantäne.