Grüne wählen neuen Vorstand

Nach einigen Monaten, in denen die grüne politische Arbeit vor Ort meist nur digital per zoom-Meeting möglich war, trafen sich die Kevelaerer Grünen jüngst persönlich zur Mitgliederversammlung und Neuwahl des Vorstandes in der Winnekendonker Begegnungsstätte.

Die engagiert geführte öffentliche Umwelt- und Klimadebatte führe auch in Kevelaer dazu, dass sich immer mehr Menschen politisch engagieren wollten und den Weg zu den Grünen fänden, schreibt der neue Vorsitzende der Kevelaerer Grünen, Georg Janßen, der mit der Wahl Birgitt Höhn an der Spitze des Ortsverbandes ablöst. „Wir haben in Kevelaer eine erfolgreiche grüne Ratsfraktion, deren Arbeit wir als Ortsverband flankierend unterstützen werden und mit kreativen Ideen unseren Beitrag leisten in einer lebendigen und engagierten Partei.“

Seine Stellvertreterin, Steffi Kersten, die Michael Brünnette ablöst, freut sich auf die Herausforderungen des Wahlkampfes, bei dem „alles drin ist.“

Als Kassierer wurde Heinz-Peter Angenendt wiedergewählt. Das Team wird komplettiert durch die Beisitzerinnen Martina Kandolf und Klara Aymanns-Kock.