In Wetten geht’s rauf aufs Pferd

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr laden die Wettener Reiter*innen zu einem Turnier ein. Dieses Mal handelt es sich um ein reines WBO-Turnier, das am kommenden Wochenende (28./29. August) stattfinden wird.

Stammmitglieder des Reit- und Fahrvereins „von Bredow“ Wetten e.V. können im Rahmen des Turniers an vereinsinternen Wertungen teilnehmen, um so die diesjährigen Vereinsmeister*innen zu ermitteln. Verschiedene Dressur- und Springprüfungen bieten in Kombination mit Lauf- und Schwimmwettkämpfen zudem die Möglichkeit, für den Bundes- und Kreisvierkampf zu trainieren.

Nachdem samstags geschwommen und gelaufen wird, steht der Sonntag dann voll im Zeichen der reitsportlichen Prüfungen: Vormittags werden Dressurwettbewerbe geritten, nachmittags finden Springprüfungen statt. In der Mittagszeit werden drei Wettener Voltigiergruppen ihr Können zeigen. Wie schon in den Vorjahren findet das Turnier seinen Ausklang im „Jump Dog and Drive“ – einer „Spaßprüfung“, bei der es darum geht, als Team bestehend aus Reiter / Pferd, Hundeführer*in / Hund und Kutsche schnellstmöglich einen Parcours zu überwinden bzw. fahren.

Die Zeiteinteilung gibt‘s unter www.rv-wetten.de. Dort sind auch die geltenden Corona-Regeln aufgeführt.