Kevelaererin randalierte in Alpen

Am Dienstag, 24. August 2021, gegen 14.45 Uhr, randalierte eine alkoholisierte 33-jährige Frau aus Kevelaer an der Kirchstraße in Alpen. Die 33-Jährige, die in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden sollte, biss eine 44-jährige Polizistin in die Hand und bespuckte die eingesetzten Rettungskräfte.

Die Beamtin erlitt eine leichte Verletzung und blieb dienstfähig. Die 33-Jährige wurde stationär in der Einrichtung aufgenommen.