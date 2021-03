Impftermine für 79-Jährige ab 6. April verfügbar

Ab Dienstag, 6. April 2021, 8 Uhr, haben 79-jährige Bürger*innen im Rheinland die Möglichkeit, über die Hotline 0800 116 117 01 oder die Internetseite https://termin.corona-impfung.nrw der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus zu vereinbaren. Die Impfungen finden in einem der Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten des Rheinlands mit dem Impfstoff der Firma Biontech statt und beginnen frühestens zwei Tage später, also ab dem 8. April 2021. Im Rahmen der Terminbuchung eines / einer Impfberechtigen wird es ebenso möglich sein, auch den / die Lebenspartner*in für eine „Paar-Impfung“ anzumelden. Eine Altersbegrenzung für diese/n besteht nicht, d.h. der / die Lebenspartner*in selbst muss nicht über 70 Jahre alt sein.

Impftermine für über 80-Jährige weiterhin möglich

Über das Impfangebot sollen die 79-Jährigen in den kommenden Tagen noch ein Informationsschreiben ihrer jeweiligen Kommune erhalten – dieses ist jedoch keine Voraussetzung für die Buchung eines Impftermins. Neben den 79-Jährigen können weiterhin auch Bürger*innen, die über 80 Jahre alt sind Impftermine telefonisch oder online über KV Nordrhein buchen.

Seit Beginn der Terminvergabe Ende Januar wurden über die KV über 1,2 Millionen Impftermine an Berechtigte aus dem Rheinland vergeben. Bislang sind in Nordrhein über 1,1 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt worden.