Impfaktion bei Kevelaer im Licht

Aufgrund der guten Erfolge bei den vor Ort Impfungen im Kreis Kleve wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemeinsam mit der Kreisverwaltung Kleve ein weiteres mobiles Angebot zur Coronaschutzimpfung für die Bürger*innen direkt vor Ort organisieren.

Bekanntlich hat sich die Impfstrategie des Landes zwischenzeitlich geändert. Die Impfzentren wurden Ende September geschlossen (das KB berichtete). Weitere Impfungen sollen grundsätzlich durch die Hausärzt*innen vor Ort erfolgen. Unterstützt werden sie hierbei durch mobile Impfteams der Kreisverwaltung bei besonderen Veranstaltungen oder Aktionen.

Zwei solcher Veranstaltungen finden am Freitag, 5. November, in Kevelaer statt: die „Kevelaerer Spätschicht“ und „Kevelaer im Licht“ in der Innenstadt. Hierzu werden zahlreiche Besucher*innen erwartet, die dann die Chance haben, sich impfen zu lassen.

BioNTech oder Moderna: keine Auswahlmöglichkeit

Wie gehabt kann sich jede*r, der*die mindestens 12 Jahre alt ist ohne Termin oder Voranmeldung impfen lassen. Minderjährige können das Angebot in Begleitung eines*einer Erziehungsberechtigten wahrnehmen. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna), eine Auswahlmöglichkeit besteht nicht.

Wer sich impfen lassen möchte, muss einen Personalausweis oder einen Reisepass mitbringen und, falls vorhanden, einen gelben internationalen Impfausweis sowie medizinische Unterlagen wie etwa einen Medikamentenplan oder einen Allergiepass. Wer keinen gelben Impfausweis hat, bekommt ihn vor Ort ausgehändigt. Ein QR-Code für einen digitalen Impfpass kann aus technischen Gründen nicht erstellt werden. Dies ist später in teilnehmenden Apotheken möglich.

Die Aktion unterstützt die Pfarrgemeinde St. Marien durch die Bereitstellung des Petrus-Canisius-Hauses als vorübergehende Impfstation.