Schülerinnen und Schüler des KvGGs erfuhren mehr über Atomkraft in Deutschland Im Gespräch mit Dr. Barbara Hendricks

/ von Lisa Schweren

Dr. Barbara Hendricks (r.) im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern. Foto: LS

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Geschichte-Politik Kurse der 10. Klassen am Kardinal-van-Galen Gymnasium besonderen Besuch. Die ehemalige Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Barbara Hendricks, war ans KvGG gekommen, um sich den Fragen der Schülerinnen und Schülern zu stellen.

Im Rahmen des Schülerwettbewerbes zur politischen Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse bereits seit Beginn des Schuljahres mit dem Thema Atomkraft. Einiges an Wissen konnten sie sich bereits selbst zusammentragen, doch einige Fragen blieben offen, so entschieden sie sich dazu, die Expertin Hendricks für ein Interview anzufragen, und sie kam gerne. 27 Jahre hat Hendricks im Bundestag gearbeitet, vor zwei Jahren ging sie dann in die sogenannte Politikrente. Doch ihr politisches Interesse ist immer noch groß und sie gibt ihr Wissen daher gerne an die Schülerinnen und Schüler weiter.

Durch das Gespräch leiteten zwei Schüler, die auch die vier Oberthemen vorstellten, um die es gehen sollte: Atomkraft in Deutschland, Zukunft der Atomkraft, Erfahrungen die Hendricks während ihrer Amtszeit gemacht hat, und Atomkraft als grüne Energie.

Als Einstieg skizzierte Hendricks kurz die Geschichte der Atomkraft in Deutschland. Erst sei diese positi…