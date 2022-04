Erster „Brocante-Markt“ und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt von Kevelaer Im Alten das Neue entdecken in der Wallfahrtsstadt

Dieser Stand bot „Antiekes“, „Curiosa“ und handgemachte Beleuchtung. Foto: gee

Die Sonne gab ihr Bestes am Vormittag, auch nachmittags zeigte sie sich immer mal wieder. Die Stadt war gut besucht, einen Parkplatz zu finden, war gar nicht so einfach am vergangenen Sonntag. Hatte man es geschafft, fand man sich schnell unter Gleichgesinnten, die sich freuten über den Brocante-Markt.

Die Geschäfte waren seit zwei Jahren wieder mal geöffnet an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Markt war gut besucht. Geschirr gab es in den verschiedensten Dekoren. Dekoartikel sowieso. Da war für jede*n etwas dabei. So schien es, die Menschen unterhielten sich mit den Marktbestücker*innen, fragten nach. Das Flair der Stadt vermischte sich mit dem Brocante-Markt. Die Veranstalter hatten eingeladen zu einem gemütlichen Beisammensein. Das Kevelaer Marketing und das niederländische Unternehmen „Herrenlanden Events“ hatten für den 3. April 2022 von 11 bis 19 Uhr mehr als 30 Händler*innen in die Wallfahrtsstadt eingeladen.

Die Stände verteilten sich von der Busmannstraße über den Kapellenplatz bis zur Hauptstraße. Gedi van Ingen von „Maquitrida Gedi´s brocante“ hat sich auf die Viktorianische Zeit spezialisiert. Früher hatte sie mehr, nicht nur Mode, aus dieser nun erwählten Zeit. Doch so erschei…