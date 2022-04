Der SV Viktoria Winnekendonk proklamierte seinen Festkettenträger „ Es gibt nur einen Rainer Luyven “

v.l.: Rüdiger Göbel (Präsident Gesellige Vereine, Jürgen Luyven (Adjutant) mit Frau Anja Luyven, Raphaela Luyven mit ihrem Mann Rainer Luyven (Festkettenträger), Ortsvorsteher Erich Reiser, Georg Werner (Geschäftsführer Gesellige Vereine). Foto: Ute Derks

„Ja, das darf eigentlich nicht wahr sein, oder? Wir sind hier wieder in der ÖBS alle zusammen. Das ist super!“ Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende der Geselligen Vereine Winnekendonk, Rüdiger Göbel, die Gäst*innen des Heimatabends am vergangenen Wochenende. Nachdem die Veranstaltung in 2021 coronabedingt nur als Live­stream stattfinden konnte, gab’s in diesem Jahr eine hybride Version. Als Highlight des Abends stand dabei natürlich die Bekanntgabe des neuen Festkettenträgers auf dem Programm.

„Du liebe Güte, ich habe jetzt, als ich da saß, erstmal gemerkt, was wir vermisst haben all diese vielen Monate. Genau das habe ich vermisst, dass ihr hier oben steht und spielt und wir da unten sitzen und zuhören und applaudieren dürfen. Das tut so richtig gut“, drückte Göbel nach dem Einklang des Abends durch den Winnekendonker Musikverein wohl das aus, was vielen Teilnehmenden durch den Kopf gegangen sein dürfte. „Einerseits ist es so, dass es mutig ist, eine solche Veranstaltung zu machen. Es ist aber auch vernünftig, sie zu machen. Denn wenn wir sie nicht machen, weiß nächstes Jahr gar keiner mehr, wie der Heimatabend funktioniert.“ Vor allem aber wolle man natürlich auch die Voraussetzungen für die diesjährige Kirmes schaffen, für die der SV Viktoria Winnekendonk festgebender Verein sein wird.

Nach gewohnt knackigem Grußwort durch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler blickte Gerd Ophey für den Heimatverein „Ons Derp“ auf das verga…