Die Teilnehmenden kamen ordentlich ins Schwitzen Hubertus-Grundschule lud zum Hallensporttag

/ von Franz Geib

Der Hallensporttag war gut besucht. Foto: FG

Sie rannten, was das Zeug hielt, und wurden angefeuert, so laut wie es die Kehlen vermochten: Beim Hallensporttag der St. Hubertus-Grundschule stand zwar eindeutig der Spaß im Vordergrund, doch in den Staffelwettbewerben gab jedes Kind alles und die Eltern auf den Tribünen der Dreifachturnhalle im Sportzentrum Hüls erst recht.

Seit mehr als 30 Jahren lädt das Schulkollegium seine Schülerinnen und Schüler zur sportlichen Alternative der Bundesjugendspiele und brachte dieses Jahr 240 Kinder bei acht verschiedenen Sportübungen – von Slalomrennen, über Medizinballstoßen, Sackhüpfen, 4er Hopp, Hockstrecksprung, Kegeln, Ball ins Ziel und 30 Meter-Lauf – in Bewegung, wie die Leiterin Helga Dückers-Janßen erklärt: „So machen wir das immer zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres und freuen uns hierbei auf unsere Ehemaligen und die kommenden Schulanwärter.“

Während die Kinder in der Halle aktiv um Punkte kämpften wurden auch die Eltern rangenommen. Sie standen als Helferinnen und Helfer zur Verfügung und die Mitglieder des Fördervereins sorgten für das leibliche Wohl aller Beteiligten und Gäste in der proppenvolle Dreifachturnhalle.

Höhepunkt des Sportevents waren die Staffelwettbewerbe der Jahrgänge unter sich und schließlich die Hubertusstaffel, bei der ein Teil des Kollegiums, Viertklässler, Ehemalige und Elter…