Die Kerpenkate-Stiftung unterstützt finanziell „ Hubertus Boys “ stärken lokale Solidarität

/ von Rudolf Beerden

Die Kevelaerer Gemeinschaft “Hubertus Boys” in Aktion. Foto: bee

In einer Zeit wachsender sozialer Herausforderungen setzt die Gemeinschaft der „Hubertus Boys“ ein starkes Zeichen der Solidarität. Inspiriert von der langjährigen Tradition des verstorbenen Konditors Norbert Heilen, der über viele Jahre hinweg Bedürftige unterstützt hat, engagiert sich die Gemeinschaft weiterhin mit großem Einsatz.

Die jährlich stattfindende Veranstaltung, bei der 100 bedürftige Personen eingeladen werden, spiegelt das wachsende Bewusstsein für die oft versteckte Armut in Kevelaer wider. “Es ist erschütternd zu sehen, wie die Zahl der Bedürftigen jedes Jahr steigt, aber es erfüllt uns mit Stolz und Demut, dass wir in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen”, so ein Organisator der Veranstaltung.

Die fleißigen Helfer bereiten in der Küche der Antoniusschule ein Adventsessen mit drei Gängen vor. In diesem Jahr gab es Rindfleischsuppe, Sauerbraten mit Rosenkohl, Klöße und Apfelmus sowie Hirschgulasch mit Wirsing, Kartoffeln und Spätzle. Als Nachtisch wurde Rote Grütze mit Vanillesoße und Mascarponecreme mit Früchten angeboten. Das Team der Freiwilligen servierte am Vorabend zum 3. Advent die Speisen in der Mensa der Antoniusschule. Die Dankbarkeit in den Augen der teilnehmenden Erwachsenen und Kinder ist für alle Beteiligten ein tief bewegendes Erlebnis.

Die Initiative, die inzwischen auch durch Spende…