Aktionstag im Museum

Es ist wieder so weit! Am 13. Januar findet in diesem Jahr der Aktionstag im Niederrheinischen Museum in Kevelaer statt. Ganz im Zeichen der Ausstellung „Playmobil.® Grenzenloser Spaß!“ werden von 11 bis 16 Uhr die Türen des Museums für alle offen stehen, die in die aktuelle Sonderausstellung einmal rein schnüffeln wollen.

Da auch die Dauerausstellungen besucht werden können, lohnt es sich doppelt, den Termin vorzumerken.

Neben einer Familienrallye, zahlreichen Spielmöglichkeiten für die gesamte Familie, wird auch ein Workshop angeboten, bei dem Buttons und Sticker selbst bemalt und hergestellt werden können. Ein Muffinbuffet und eine Saftbar laden zum Verweilen in der Historischen Kneipe ein und auch wenn Weihnachten rum ist, dürfen noch Weihnachtsmänner in den Szenen der Ausstellung gesucht werden.