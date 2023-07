Gute Leistungen trotz Hitze

Auf ein rundum gelungenes WBO-Turnier mitsamt der Ermittlung der Vereinsmeister am Wochenende kann der Reit- und Fahrverein „von Bredow“ Wetten zurückblicken.

Trotz des heißen Wetters gab es keine wetterbedingten Ausfälle, und es wurde an beiden Tagen sehr guter Sport geboten. Da am Samstag alle Dressuren geritten wurden, stand der Sonntag im Zeichen der Springprüfungen und begann mit einem Springreiter-WB, bei dem die Richterinnen Alice Brendgens und Yvonne Höveler jeden Ritt kommentierten und den überwiegend jungen Reitern und Reiterinnen Tipps mit auf den Weg gaben.

Fair Play zeigten die Finalistinnen des letzten Springens am Sonntag, dem A-Springen mit Stechen. Amelie Fehlemann mit Querido As und Victoria Kempen mit Despasito verzichteten den Pferden zuliebe auf ein Stechen und teilten sich den Sieg.

Aufgrund der Gewitter-Warnung für den Kreis Kleve musste die sonst so beliebte Jump-and-dog-Prüfung ausfallen und so endete der Tag mit der Ehrung der Vereinsmeister.

In der Führzügelklasse freute sich Zoe Steegmanns auf Little Food über die Schärpe, während Ida Coenen mit Vacalos in der Reiterprüfung an die Spitze ritt. Vereinsmeisterin der Jugend im Springen wurde Violet Schubert mit Dornik’s Toffee. Die beiden konnten auch die Kombi-Wertung Dressur und Springen der Jugend für sich entscheiden, während Marie Linke, die Venezuelas Dream Team ritt, die Dressur-Wertung der Jugend gewann. Bei den Senioren erritt Victoria Kempen zwei Vereinsmeister-Titel. Auf Despasito gewann sie sowohl die Spring-Wertung als auch die Kombi-Wertung Dressur u. Springen, Anna-Lena Gellen erzielte mit Rotkäppchen in der Dressur-Wertung Senioren das beste Ergebnis.

Der Verein dankt allen Helfern und Helferinnen für die tatkräftige Unterstützung, ohne die das Turnier nicht hätte durchgeführt werden können.

Außerdem möchte der Verein auf seine nächste Veranstaltung hinweisen: Am Samstag, 16. Juli, findet ab 11.00 Uhr auf dem Reitgelände in Wetten ein Tag der offenen Tür mit Trödelmarkt, Kutschfahrten, Rodeo-Reiten und vielem mehr statt.