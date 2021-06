Christel und Gregor Fritz aus Twisteden feiern ihre Diamantene Hochzeit „ Gut, dass wir uns gefunden haben “

Christel und Gregor Fritz sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: eg

Besucht man Christel und Gregor Fritz in ihrem Haus in Twisteden, lässt das Diamantpaar keinen Zweifel daran, dass es auch nach 60 Ehejahren noch eine jugendliche Frische in einer Beziehung geben kann. Das Paar feierte in dieser Woche seine Diamantene Hochzeit. Dass die beiden sich vor 61 Jahren über den Weg liefen, war dabei gar nicht so selbstverständlich. Denn Gregor Fritz ist in seinem Leben rund 24 Mal umgezogen. Hohenlimburg, die Heimat seiner heutigen Frau, war dabei nur eine Station.

Die Geschichte des Kennenlernens fällt bei den beiden knackig aus. Er habe damals gemeinsam mit seinem Vetter im Elferrat gesessen, erzählt der gelernte Bäcker und Konditor. Als er Christel mit ihren hübschen schwarzen Haaren entdeckte, habe er kurzentschlossen zu seiner Begleitung gesagt: „Die Schwarze, die da sitzt, die bringe ich heute nach Hause.“ Einige Tänze und Gespräche später wurden die beiden ein Paar.

Am 16. Juni 1961 folgte die Hochzeit, im gleichen Jahrzehnt zwei Kinder und 1971 zogen der gebürtige Thorner und die gelernte Verkäuferin nach Twisteden. Auf das Eigenheim ist der Jubelbräutigam besonders stolz. Das nämlich habe er mit seinem Bruder komplett in Eigenarbeit gebaut. In ihrer neuen Heimat engagierten sich die beiden unter anderem bei den Schützen, was ihnen das Einleben leicht gemacht hat, da sind sich die beiden 85-Jährigen einig. „Wir waren immer viel unterwegs mit den Schüt…