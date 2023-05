Großer Spaß für das kleine Publikum

Kultur ist ein weitgefasster Begriff, der nicht nur Teile des Lebens beschreibt, sondern auch das Erlebbare. In der Reihe „Kultur für Kinder“ schafft das Kevelaer Marketing Erlebbares für die kleinen Besucherinnen und Besucher des Konzert- und Bühnenhauses oder der Öffentlichen Begegnungsstätte.

Am 10. September 2023 startet um 15 Uhr die Reihe unter dem Motto „100 % Musik, 200 % Ausrasten“, denn „Pelemele“ ist zu Gast in Kevelaer. Wer die Rocker kennt, der weiß, was die Besucher erwartet. Ein buntes Familienkonzert mit Kostümen, Spaß und echter Musik! Das KeveLAMA empfiehlt: „Trainiert eure Lach- und Tanzmuskeln – das wird ein Spaß für Groß und Klein“.

“Sterntaler” und “Die kleine Meerjungfrau”

Am 19. November 2023 ist das „Wittener Kinder- und Jugendtheater“ mit dem Stück „Sterntaler“ zu Gast und stimmt auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Kinder ab 3 Jahren können das Stück um 15 Uhr mit ihrer ganzen Familie genießen. Das diesjährige Weihnachtsmusical für Kindergartengruppen und Schulklassen ist „Die kleine Meerjungfrau“. Alle Kinder ab 5 Jahren können das Unterwasser-Abenteuer entweder um 9 oder um 11 Uhr am 12. Dezember 2023 genießen. Um vorherige Reservierung für große Gruppen wird gebeten.

Wie soll man den 24. Dezember nur rumkriegen, wenn man den ganzen Tag an die Bescherung am Abend denken muss? Am besten mit einem Besuch bei der Aktion „Wir warten aufs Christkind“. Von 11 bis 13 Uhr können Kinder die letzten Stunden vor dem Weihnachtsfest in der Öffentlichen Begegnungsstätte verbringen und basteln, backen und Filme gucken. Der Eintritt ist frei. Kindergärten und Schulen aufgepasst: Am 23. Januar 2024 kommt der Kinderbuch-Klassiker „Das NEINhorn“ auf die Bühne. Um 10 Uhr sind alle NEINhörner, KönigsDOCHter und WASBären willkommen im Konzert- und Bühnenhaus. Den Abschluss der Reihe macht „Peterchens Mondfahrt“ am 21. April 2024. Das Familienstück lädt ab 15 Uhr ein, die Geschwister Peter und Anni auf ihrer Reise durch die Nacht zu begleiten.

Der Eintritt für die Aufführungen kostet 4 Euro pro Person. Das KeveLAMA hat noch ein Ass im Ärmel: Das „KoBü-Flimmern“. Jeden Mittwoch in den Ferien wird ein spannender Film auf großer Leinwand gezeigt. Außerdem bekommt jeder Kartenkäufer eine „Wuntertüte“ mit Popcorn, Weingummi, einem Getränk und einer kreativen Überraschung. Der Eintritt kostet 5 Euro. Gruppen (ab 10 Personen) oder Zweittäter bezahlen nur 1 Euro pro Person für den Eintritt.