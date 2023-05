Zweite Jugendfahrt vom Kompass

Nachdem die erste Jugendfahrt vom Kevelaerer Jugendzentrum „Kompass“ im vergangenen Herbst bei allen Beteiligten so gut ankam, gibt es in diesem Jahr wieder eine Reise für die 13- bis 16-Jährigen. Los geht‘s dieses Mal schon in den Sommerferien, vom 10.07. – 14.07.2023, nach Uden in die Niederlande.

Bis zu 18 Jugendliche aus Kevelaer und den Ortschaften können an der Fahrt teilnehmen. Anmeldungen werden bis zum 02.06.2023 per E-Mail an kompass@schulen-kevelaer.de unter Angaben von Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer entgegengenommen.

„Wir freuen uns, dass die Kerpenkate-Stiftung uns auch in diesem Jahr wieder bei der Jugendfahrt unterstützt und diese finanziert“, so Franziska van Rickeln vom Kompass. Die Teilnehmenden können sich auf Ausflüge, Städte-Trips und bunte Kochabende freuen. Weitere Informationen gibt es nach der Anmeldefrist. Bei Fragen ist das Kompass-Team unter 02832 – 951710 zu erreichen.