Königstag der St. Maria Schützenbruderschaft

Am Samstag, 6. Mai 2023, feierte die St. Maria Schützenbruderschaft Achterhoek ihr diesjähriges Schützenfest.

Bei bestem Wetter startete der Königstag mit einer heiligen Messe, bei der Pastor Michael Wolf die Königsplakette segnete.

Anschließend begaben sich die Schützenbrüder und Ehrengäste sowie der Musikverein Winnekendonk zur festlich geschmückten Singendonkschen Mühle, wo sie einen gemütlichen Nachmittag verbrachten.

Gegen 19:30 Uhr wurden dann am Gemeinschaftsraum in Achterhoek die Gastbruderschaften aus Winnekendonk, Kapellen, Sonsbeck und Twisteden abgeholt und es wurde gemeinsam in das Achterhoeker Festzelt einmarschiert. Hier fand dann ab 20 Uhr bis spät in die Nacht der Königsgalaball statt, musikalisch begleitet von der „X.O. Band“.