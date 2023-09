Die sechsköpfige Familie Borkenhagen erwartet ein fünftes Kind – einen 18-jährigen Austausch-Schüler aus Florida Glück weitergeben und teilen

/ von Hildegard van Lier

Die sechsköpfige Familie freut sich auf Nicholas und das bringt sie auf ihrem selbstgemachten Willkommensschild deutlich zum Ausdruck. Foto: HvL

Ein liebevoll eingerichtetes Zimmer steht bereit für den Gast, der in Kürze erwartet wird. „Wir sind schon ein wenig aufgeregt“, geben Eva und Rainer Borkenhagen unumwunden zu. Dennoch überwiegt die Freude eindeutig. Und das bei der ganzen Familie. Das Kevelaerer Ehepaar mit vier Jungs im Alter von zwei bis zwölf Jahren, hat sich dazu entschlossen, einen Austauschschüler bei sich aufzunehmen. Der 18-jährige Nicholas aus Florida in den USA kommt Anfang September in Kevelaer an und zieht bei der sechsköpfigen Familie für ein Jahr ein. Damit wird in der Familie eine sicherlich spannende und aufregende Zeit beginnen.

„Wir sind sehr spracheninteressiert und hoffen, dass wir so unsere englischen Sprachkenntnisse verbessern können“, sagt Rainer Borkenhagen. „Das wünschen wir uns auch vor allem für unsere Kinder, denn für das spätere berufliche Leben wird Englisch wohl unerlässlich sein“, fügt seine Frau Eva hinzu.

Für ein Jahr in Kevelaer

Sie war es auch, die Ende vergangenen Jahres die Idee hatte, einen Austauschschüler in die Familie aufzunehmen. Die Skepsis innerhalb der Familie, besonders bei ihrem Mann, war zu Anfang doch erst einmal groß. Informationen mussten auf den Tisch. Internet, Videos und zahlreiche Adressen, die Austauschschüler vermitteln, brachten Eva und Rainer Borkenhagen aber schon bald einen großen Schritt weiter. Dabei stießen sie auf AFS (siehe unten), ein seriös wirkendes Unternehmen, das den Schüleraustausch fördert. Ein erster Kontakt wurde aufgenommen. „Sehr lange E-Mails mit noch mehr Informationen gingen hin und her“, berichtet Eva Borkenhagen. Auch Profile von…