Gertrud Schulz wird 90, aber Hilfe braucht sie deswegen keine Gefeiert wird mit Holunderlikör

/ von Hildegard van Lier

Gertrud Schulz ist auch mit 90 noch eigenständig unterwegs. Foto: HvL

Der Holunderlikör steht kalt gestellt im Kühlschrank bereit. „Den habe ich selbst gemacht“, verrät Gertrud Schulz mit einem Augenzwinkern. Am morgigen Freitag, 6. Oktober 2023, feiert sie ihren 90. Geburtstag. „Und da muss ich ja was anbieten“, sagt sie mit einem Lächeln.

Die eine oder andere Torte steht auch schon bereit. Nein, die 90 Jahre sieht man dem Geburtstagskind wirklich nicht an. Gertrud Schulz, geborene Willems, ist ein Kevelaerer Urgestein. Hier in der Wallfahrstadt erblickt sie am 6. Oktober 1933 das Licht der Welt. Die Heimat verlassen, mal irgendwo anders wohnen und leben, nein, das wäre für Gertrud Schulz niemals infrage gekommen. Warum auch. „Hier bin ich geboren, hier möchte ich bis zum Schluss bleiben“, sagt die gelernte Schneiderin mit fester Stimme.

Ihre Ausbildung absolviert sie in Winnekendonk, schneidert anschließend einige Zeit in Krefeld. Sie liebt ihren Beruf als Schneiderin von Damenoberbekleidung. „Kleider, Jacken, Blusen, Röcke, Tauf- und Kommunionkleider und Hochzeitskleider habe ich angefertigt“, schwärmt Gertrud Schulz, die zusätzlich das Zuschneiden erlernt hat, noch heute. So ab und zu bessert sie auch heute noch die Garderobe ihrer fünf Kinder, 13 Enkel-, 19 Urenkel- und drei Ururenkelkinder aus. Für ihre Urenkel hat sie eigene Teddys entw…