Förderprogramm zur Dach- und Fassadenbegrünung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer fördert weiterhin die Begrünung von Dächern und Fassaden. „Es sind noch nicht alle Mittel des Förderprogramms ausgeschöpft. Bis Ende des Jahres können noch Anträge gestellt werden“, so Maike Böhm, Klimaschutzmanagerin bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

In heißen Sommermonaten helfen begrünte Dächer und Fassaden, die Temperaturen in Gebäuden und in unserer Stadt zu reduzieren. Im Winter dienen sie als zusätzliche Isolierung, minimieren Wärmeverluste und senken somit Energiekosten. Außerdem nehmen die Pflanzen CO2 aus der Luft auf, was zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur Verbesserung der Luftqualität beiträgt. Die begrünten Flächen erhöhen die Luftfeuchtigkeit und schaffen ein angenehmeres Mikroklima in städtischen Gebieten. Sie tragen zur Reduzierung von Lärm und zur Bindung von Feinstaub in der Luft bei, was die Lebensqualität in der Stadt ebenfalls erhöht. Und sie entlasten die Kanalisation bei Starkregen: Durch die Begrünung kann zusätzliches Regenwasser zwischengespeichert werden und an Ort und Stelle verdunsten.

Die Förderung beträgt 50 % der förderfähigen Kosten begrenzt auf maximal 20 € pro Quadratmeter begrünter Fläche. Pro Gebäude beträgt die maximale Fördersumme 1.000 €. Ein zusätzlicher Vorteil der Dach- und Fassadenbegrünung: Die Niederschlagsgebühren werden erheblich reduziert. Statt 100 % werden bei begrünten Flächen nur 30 % der Fläche berechnet. Um die Gebühren neu zu ermitteln, muss den Kevelaerer Stadtwerken mitgeteilt werden, wie sich die Quadratmeter-Werte geändert haben und welcher Gebäudeteil begrünt wurde.

Mit der Begrünung von Fassaden und Dächern am eigenen Haus tragen Bürgerinnen und Bürger aktiv dazu bei, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensqualität in Kevelaer zu verbessern.

Weitere Informationen sowie das Online-Formular für den Förderantrag finden Interessierte unter: https://www.kevelaer.de/de/inhalt/dachbegruenung.

Wichtig: Mit den Arbeiten zur Begrünung darf erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheids begonnen werden.