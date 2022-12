Förderverein des Museums blickt auf ein spannendes Jahr

Zum Jahresende trafen sich die Mitglieder des Vereins für Museumsförderung Kevelaer e.V. zur Jahreshauptversammlung. Neben den Vorstandswahlen blickten die Anwesenden auf das kommende Jahr. Denn das wird für die Mitwirkenden einen ganz besonderen Anfang nehmen.

Für die Vereinsmitglieder könnte das Jahr 2023 kaum besser beginnen: Am 15. Januar wird die private Kunstsammlung „Dr. Georg und Eva Ratermann“ erstmalig der Öffentlichkeit in einer Ausstellung im Niederrheinischen Museum in Kevelaer gezeigt. Der Förderverein hat die Sammlung mit hochrangigen Kunstwerken u.a. von Piet Mondrian, Otto Mueller und Ernst Barlach geerbt und dem Museum zur Verfügung gestellt. „Diese Sammlung wird einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Infrastruktur in Kevelaer, im Kreis Kleve und weit darüber hinaus darstellen“, erklärte der Vorsitzende Peter Hohl bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins.

In seinem Rückblick verwies Hohl darauf, dass sich der Vorstand bei vielen Sitzungen auch mit Satzungsfragen beschäftigt hatte: „Nun ist der Verein gut aufgestellt.“ Ein großes Lob sprach der Vorsitzende den Freiwilligen für die Unterstützung an den Aktionstagen aus. Aufwärts ging es auch mit den Mitgliederzahlen: Inzwischen freut sich der Förderverein über 206 Mitglieder. Eine Studienexkursion wird der Vorstand auch in 2023 seinen Mitgliedern anbieten.

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen: Peter Hohl wurde erneut zum Vorsitzenden wiedergewählt, ebenso in ihren Ämtern bleiben der stellvertretende Vorsitzende Rafael Sürgers, Schriftführer Mario Maaßen, Schatzmeister Ansgar Boßmann, Heinz Janssen als Wahrer der Sammlung sowie die Beisitzenden Gabriela Thoenissen und Thorsten Rogmann. Als neuer Kassenprüfer wurde Matthias Wirth gewählt.

Nach Ende der Sitzung gewährte Museumsleiterin Veronika Kaenders den Mitgliedern einen exklusiven Einblick in das neue Kunstdepot des Niederrheinischen Museums.