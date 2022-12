Projekt mit dem Kirchenchor Cäcilia und dem Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer „ Der andere Gottesdienst “ lud zum Mitsingen ein

Annja Rossmann war als Sopranistin sowie als Dirigentin für den Kirchenchor Cäcilia und den Chor der Evangelischen Kirchengemeinde im Einsatz. Foto: gee

Auch wenn der Einzug der beiden Chöre in einem Programmflyer angekündigt war, überraschte der Auftritt die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes in der Jesus-Christus-Kirche. Die Sängerinnen und Sänger zogen in die Kirche ein mit ihrem Gesang zu „Frieden für dich“. Der Kirchenchor Cäcilia, Uedemerbruch, und der Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer hatten durch Tom Löwenthal zusammengefunden. Er leitet beide Chöre. An diesem Abend ließ er selbst das Klavier erklingen zu den verschiedenen Gesängen.

Schon vor zwei Jahren hatten sich die Akteurinnen und Akteure mit diesem Projekt befasst, das durch die Pandemie nicht umgesetzt werden konnte. Nur wenige Male hatten die beiden Chöre nun zusammen geprobt. Sie freuten sich auf ihren gemeinsamen Auftritt bei der Veranstaltung „Der andere Gottesdienst – Sehnsucht nach Frieden“.

Anders als sonst sonntags in der Jesus-Christus-Kirche fand der Gottesdienst am vergangenen Sonntag um 17 Uhr statt. Und anders war er dann auch in der Ausführung. Vielleicht könnte er als Kantatengottesdienst bezeichnet werden. Doch war er anders auch als diese sonst so genannten Gottesdienste. Es gab zum Beispiel keine Predigt. Die Ausführenden waren Annja Rossmann, Dirigentin und Sopranistin, Tom Löwenthal und Johannes Stammen, auch für die musikalische Leitung verantwortlich, der Kirchenchor Cäcilia und der Chor der Evangelischen Kirchengemeinde sowie Pfarrerin Karin Dembek.