Ferienkino am Morgen in den Osterferien

Die Osterferien sind da und somit auch der nächste Start des KoBü-Flimmerns unter dem Motto „Ferienkino am Morgen“. Jeweils mittwochs laden die Veranstalter dann wieder zu tollen Kinderfilmen in das Konzert- und Bühnenhaus ein. Die beiden Vorstellungen starten jeweils um 10.30 Uhr und haben keine Altersbeschränkung. Mit der Eintrittskarte wird eine „Wundertüte“ ausgehändigt, die ein Getränk, Popcorn und Weingummi enthält. Es gelten die aktuellen Schutzmaßnahmen.

Abenteuer mit Oster-Flair

Am 13. April 2022 startet das Ferienkino – passend zum bevorstehenden Osterfest – mit einer Hasenkomödie für die ganze Familie. In dem Animationsfilm geht es um die freche Hauptfigur Peter. Der Hase versucht mit seinen drei Schwestern Flopsi, Mopsi und Wuschelpusch die Kontrolle über einen Gemüsegarten zu gewinnen. Der Gartenbesitzer Mr. McGregor versucht, die Tiere von seinem Grundstück zu vertreiben. Während die tierliebe Nachbarin Bea versucht, Verständnis für die Hasen im verärgerten McGregor zu wecken, verlieben sich die beiden.

Vom Italienurlauber zum Seeungeheuer

„Endlich Ferien!“ Am 20. April 2022 geht es beim KoBü-Flimmern um Luca, der sich auf seinen Urlaub in Italien freut. Zusammen mit seinem besten Freund Alberto träumt er von Sommer, Sonne und Strand. Doch bald lüften die beiden ein großes Geheimnis: Sie sind keine gewöhnlichen Menschen, sondern können sich in freundlich gesinnte Meereskreaturen verwandeln. Alles, was es dafür braucht, ist ein bisschen Meereswasser.

„Wundertüte“

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Diese können wie immer in der Tourist Information unter Tel. 02832 / 122-991 erfragt werden.

Die Sondereintrittskarten „Wundertüte“ für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 5 Euro in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder telefonisch unter 02832 / 122-991 erhältlich. Eintrittskarten sind nur begrenzt verfügbar. Ab einem zweiten Besuch des „Ferienkinos am Morgen“ kann auch eine gewöhnliche Eintrittskarte zu einem Kostenbeitrag von 1 Euro erworben werden, in der nur der Eintritt in den Kinosaal enthalten ist.