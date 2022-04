Bei einem Sponsorenlauf am KvGG wurden über 35.000 Euro für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen gesammelt Hunderte Menschen laufen für die Ukraine

Am 1. April gab‘s am KvGG einen Sponsorenlauf – mit vollem Erfolg. Foto: dh

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Dieses Motto dürften sich die Schüler*innen und Lehrkräfte das Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums am 1. April wohl beinahe wie ein Mantra vorgehalten haben. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefall hatten die Organisator*innen des Sponsorenlaufs zugunsten der Ukraine an diesem Tag nicht gerechnet. Aber: Der gute Zweck macht’s. Denn die eingenommenen Spenden sollen den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zugute kommen.

Knapp 650 Schüler*innen, Lehrkräfte und der Hausmeister des KvGG sowie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler machten sich am 1. April also auf den Weg – aus dem Hülsparkstadion über den Schulhof und wieder zurück. „Das war eine ganz spontane Aktion“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Nicole Lücke. Nachdem sowohl aus der Schülerschaft als auch aus dem Kollegium der Wunsch gekommen war, den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen, habe man beschlossen, sich zusammenzuschließen. „Was wir nicht wollten, war, dass hier verschiedene Einzelaktionen stattfinden, wenn wir doch als Schule alle gemeinsam etwas machen können“, so Lücke. In positiver Erinnerung des Kollegiums an einen Sponsorenlauf im Jahr 2015 wollte man dieses Konzept wieder aufgreifen.

Der 1. April – mitten in der Vorbereitungsphase der Abiturient*innen und kurz vor den Osterferien – wurde dann ganz spontan gewählt. Viele Eltern erklärten sich kurzerhand bereit, die Ver…