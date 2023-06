Heißluft-Ballon-Festival auf der Hüls-Wiese am Solepark Familientreffen am Himmel

/ von Michael Nicolas

Das Team aus Kevelaer-Marketing, Catering Kanders, Sponsor Volksbank an der Niers und Ballonfahrer Michael Krämer freut sich schon auf das Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival am Freitag, 7. und Samstag, 8. Juli. Sollte das Wetter passen, könnten auch am Sonntag, 9. Juli, Starts erfolgen. Foto: nick

Sie werden kommen, um zu fahren: Am 7., 8. und eventuell noch am 9. Juli zeigen wieder zahlreiche ballonseidene Hüllen ihre Schokoloadenseite am Himmel über der Wallfahrtsstadt – wenn das Wetter mitspielt. Das Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival hat sich mittlerweile zum „Familientreffen der Ballonfahrer“ entwickelt, sagt Michael Krämer, der gemeinsam mit dem Kevelaer Marketig dieses zwei- (bis drei-)tägige Treffen organisiert. Zwei- bis dreitägig, weil aufgrund der wetteranfälligen Ballone für den Sonntag noch mögliche Ersatz-Starts miteingeplant wurden. Ab Windstärke 5 und bei Regen könne aus Sicherheitsgründen nicht gestartet werden, sagt Krämer. Was die Fahrerinnen und -fahrer aber nicht davon abhalten werde, in jedem Fall nach Kevelaer zu kommen.

Aufgrund des großen Zuspruchs im vergangenen Jahr habe man organisatorisch noch einmal ordentlich erweitert, sagt Marketingchefin Verena Rohde. Dazu zählt nicht nur, dass die Öffnungszeiten des Empfangsgebäudes am Solegarten angepasst wurden. Insbesondere bei der Gastronomie will das Kanders- Team noch einmal kräftig zulegen. Insgesamt rechne man schon mit sehr viel Publikum, sagt Rohde, und werde versuchen, den Ansturm besser zu bewältigen als im vergangenen Jahr, wo man quasi „überrannt“ worden sei. Sie freue sich jedenfalls darauf, die einmalige Atmosphäre des Ballon-Festivals endlich einmal persönlich miterleben zu dürfen.

“Ballon am Kran” und andere Überraschungen

Auf der Ballonwiese warten ab 16 Uhr allerlei Leckereien, ein nostalgischer Jahrmarkt mit tollen Kinderattraktionen, der „Ballon am Kran“ und die ein oder andere Überraschung, wie etwa ein „Glücksrad“. Wie im vergangenen Jahr startet Freitag und Samstag ein Hubschrauber im Hülspark-Stadion (ab 14.3…