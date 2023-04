Luca Gavaz hat „Europa“ wiedereröffnet Die Familientradition geht weiter

/ von Franz Geib

Der junge Unternehmer Luca Gavaz (vorne) wird tatkräftig von seiner Familie unterstützt: Tante Petra (links), Papa Davide (hinten, links), Mama Vania (rechts) und Freundin Giada (hinten rechts) sind mit an Bord. Foto: FG

Der Sommer in Kevelaer kann kommen – und damit geht auch eine Ära weiter: Am Kapellenplatz hat Familie Gavaz pünktlich zum Start in den Frühling das Kult-Eiscafé „Europa“ wieder geöffnet.

Fast 30 Jahre hatte hier Petra Gavaz mit ihrem Mann Ivano Bortot Eis nach bester und langer Tradition hergestellt, aber sich im vergangenen Jahr in den Ruhestand und die Heimat Italien verabschiedet (das KB berichtete). Seit inzwischen 50 Jahren ist das Lokal in Familienbesitz.

Nunmehr hat Neffe Luca Gavaz (auf dem Foto vorne) das Sagen und freut sich mächtig auf seine Gäste, die „Europa“ wieder als das wahrnehmen sollen, was es immer war – als das Eiscafé, welches das typische „Gavaz-Rezept“ lebt: frisch, mit eigenen Feinheiten, wie sie nur hier schmecken.

Seine Selbstständigkeit muss der junge Unternehmer aber nicht alleine bewältigen, denn von der Familie bekommt er beste Unterstützung: Tante Petra (auf dem Foto links) ist vorübergehend nach Kevelaer zurückgekehrt und auch Papa Davide (hinten, links) und Mama Vania (rechts) stehen mit an der Eismaschine. Und außerdem ist da noch Freundin …