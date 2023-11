Unter dem Motto “Grenzloser Spaß!” ist die Ausstellung noch bis zum 18. Februar 2024 im Niederrheinischen Museum zu sehen Eröffnung der „ Playmobil “ -Ausstellung

/ von Lisa Schweren

Mit viel Liebe baute Kuratorin Dr. Corinna Wodarz ihre Welten auf. Foto: LS



Vor fast 50 Jahren begann alles mit einem Auftrag von Horst Brandstätter, Inhaber einer Spielzeugfirma in Zirndorf bei Nürnberg. Er wünschte sich von seinem Chefentwickler Hans Beck ein neues Spielsystem. So war ein Spielzeug geboren, das aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken ist: „Playmobil“. Diesem besonderen Spielzeug widmet das Niederrheinische Museum vom 12. November 2023 bis zum 18. Februar 2024 eine Sonderausstellung, in der die einmalige Sammlung von Dr. Corinna Wodarz ausgestellt wird.

Am vergangenen Sonntag lud die Museumsleiterin Veronika Kaenders mit ihrem Team zur Ausstellungseröffnung ein. Ganz aufgeregt waren dabei die Musikerinnen von den Jungen Streichern unter der Leitung von Maren Brezinka, denn sie durften die Feierlichkeiten mit einem Lied beginnen. Die anschließende Begrüßung übernahm zunächst Landrat Christoph Gerwers, der verriet, dass er und auch Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler gerne die Begrüßung übernehmen wollten. Aber „Ober sticht Unter“, erklärte er lachend, warum er den Anfang machen darf.

Gerwers freute sich über die Eröffnung der Ausstellung. So war ihm klar, dass wohl das ein oder andere Kind bereits an seinem Wunschzettel für Weihnachten arbeitet, und er geht davon aus , dass auf einigen dieser Wunschzettel auch das Wort „Playmobil“ auftauchen wird. „Eine Zeit ohne Playmobil kann und will man sich nicht mehr vorstellen“, meinte Gerwers, bevor er das allbekannte Zitat von Loriot über den Mops auf Playmobil umdichtete. Gerne gab er nach einem …