Elektro-Innung beglückwünscht 55 Elektroniker*innen

55 Elektroniker*innen feierten in der Keppelner Dorfschule mit der Elektro-Innung des Kreises Kleve den Abschluss ihrer Ausbildung.

Lehrlingswart Heinrich Heckens jun. aus Kevelaer übernahm in seiner Funktion als Lehrlingswart die feierliche Lossprechung: „Kraft meines Amtes als Lehrlingswart der Elektro-Innung des Kreises Kleve spreche ich Sie hiermit von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss Ihres Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind frei und erhebe Sie in den Gesellenstand“. Gemeinsam mit dem Obermeister überreichte der Lehrlingswart die Gesellenbriefe an die neuen Gesell*innen.

In angeregten Gesprächen stellte sich heraus, dass eine Großzahl der jungen Leute im Elektro-Handwerk geblieben und auch weiterhin dort beschäftigt ist.

Aus Kevelaer feierten Miles Peter Evers (Lohmann GmbH) sowie Mike Konrad (Swen Hein und Torsten Hein) den Abschluss ihrer Berufsausbildung.