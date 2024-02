Pastor Gerd Coenen verstarb in der vergangenen Woche mit 89 Jahren Ein Mensch von Gottes Gnaden

von Delia Evers



Heute auf das von …

Gerd Coenen

In der Nacht zu Donnerstag, 1. Februar 2024, ist im Alter von 89 Jahren Pastor Gerd Coenen gestorben. Er war Dienstag nach einem Schlaganfall zusammengebrochen und mit einer schweren Hirnblutung ins Marienhospital eingeliefert worden. Er starb von guten Menschen würdig behütet zwei Tage später.

Gerd Coenen hatte nie ein Manager sein wollen. Doch der Pfarrer an St. Antonius musste es werden. 1982 zerstörte ein verheerendes Feuer die Pfarrkirche. Gerd Coenen stand erschüttert neben dem brennenden Gotteshaus. Noch in derselben Nacht beschloss der Kirchenvorstand, es neu zu errichten. Der Geistliche sorgte sich, die Pfarrangehörigen könnten sich zu oberflächlich mit dem Baugeschehen auseinandersetzen und übersehen, dass es in Wirklichkeit um sie selbst, um die „lebendigen Steine“, gehe. Er wollte, dass sich mit den Arbeiten für die Kirche auch die Gemeinde erneuere und dass von der Gemeinschaftsleistung beim Bau etwas in den normalen Alltag hinüberwachse.

Das verstand mancher erst, als die Kirche am 17. Ja…