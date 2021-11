Geschichtskreis der Geselligen Vereine veröffentlicht seinen vierten Heimatkalender Ein Jahr WiDo auf Papier

Der Geschichtskreis um Georg Drißen, Dieter Frerix, Herbert Janßen, Markus Schink und Willi Düngelhoef (v.l.) freut sich, nach coronabedingter Pause, für 2022 wieder einen Heimatkalender für Winnekendonk präsentieren zu können. Foto: eg

Wenn die fünf Mitglieder des Geschichtskreises der Geselligen Vereine Winnekendonk an einem Tisch sitzen, wühlen sie normalerweise in der Vergangenheit. Ob die Aufarbeitung historischer Gegebenheiten des Golddorfes oder das Zusammentragen und Sichern geschichtlicher Materialien – Georg Drißen, Dieter Frerix, Herbert Janßen, Markus Schink und Willi Düngelhoef brennen für die Geschichte ihres Dorfes.

Mit ihrem neuesten Projekt werfen die fünf Herren aber mal wieder einen Blick voraus: Der Heimatkalender für das Jahr 2022 ist erschienen. Nach einem Jahr coronabedingter Pause ist das der vierte seiner Art.

Änderungen im Layout

Ein halbes Jahr lang haben die Verantwortlichen Fotomaterial zusammengetragen, das Layout entworfen und Sponsor*innen gesucht. Seit eineinhalb Wochen ist der Kalender nun für vier Euro pro Stück erhältlich – im Schreibwarengeschäft von Leonie Borghs-Sabolcec (Hauptstraße 18 in Winnekendonk) und am 27./28. November ebenfalls auf dem Winnekendonker Adventsmarkt. Den Preis habe man in diesem Jahr von drei auf vier Euro anheben müssen, erklären die Verantwortlichen. Unter anderem hänge dies mit der erstmals breiteren Ausführung zusammen.

Im Innenteil haben sich die Macher erneut für einen Foto-Mix aus bedeutenden Orten in Winnekendonk und unterschiedlichen Grupp…