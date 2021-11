Besuch der Stadtwerke nur noch mit Termin

Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen mit extrem steigenden Infektionszahlen passen die Stadtwerke Kevelaer vorsorglich ihr Serviceangebot an. Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, ist der persönliche Besuch nur nach Terminabsprache möglich.

„Vieles können wir mit unseren Kunden auch telefonisch oder per Post und E-Mail klären“ , ist sich Wolfgang Toonen, Leiter der Abteilung Service und Verkehr, sicher. Das hätten die letzten Monate und auch die Schließung im vergangenen Frühjahr gezeigt. Die Mitarbeiter der Stadtwerke und der NiersEnergie stehen selbstverständlich weiterhin gerne für Fragen und Beratungsbedarf zur Verfügung. Sie sind zu den üblichen Öffnungszeiten wie gewohnt telefonisch unter 02832 9313-0, per E-Mail an vertrieb@stadtwerke-kevelaer.de sowie schriftlich für alle Kundinnen, Kunden und Interessierte da. Auch Rückrufwünsche, die per Post oder Mail eingehen, werden gerne erfüllt. Sollte sich im Telefonat herausstellen, dass ein persönliches Gespräch nötig ist, werde mit dem Kunden ein Termin für ein Beratungsgespräch vereinbart.

Besondere Verantwortung