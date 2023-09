Kevelaerer engagiert sich als Elektroseelsorger im Ahrtal. Am Montag wurde er im Landtag NRW geehrt. Ehrenamtsmedaille für Norbert van der Koelen

/ von Franz Geib

Aus den Händen des NRW-Landtagspräsident André Kuper (rechts) erhielten Norbert van der Koelen und das Team der Elektroseelsorge gUG die Ehrenamtsmedaille. Foto: Landtag NRW / Volker Hartmann

Mit den Elektromaschinen, die Norbert van der Koelen und das Team der Elektroseelsorge seit der Flutkatastrophe im Ahrtal wieder ans Laufen bekommen haben, lässt sich ein Baumarkt spielend ausrüsten. Nicht weniger als 15.000 waren es seit dem Sommer vor zwei Jahren. Am Montag wurde dem Kevelaerer dafür die Ehrenamtsmedaille des Landtags NRW verliehen.

Am 14. und 15. Juli 2021 war es, als der relativ überschaubare Fluss Ahr über die Ufer trat und Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zerstörte. Menschen verloren ihr Leben oder Angehörige, viele ihr Hab und Gut.

Doch die Hilfe setzte sofort ein, Tausende strömten ins Ahrtal, wollten helfen, unterstützen, was auch immer. Unter ihnen waren auch Kerstin Würth und Norbert van der Koelen. Sie reparierten von der Flut zerstörte Elektrogeräte und schlossen sich der am 6. August 2021 gegründeten Elektroseelsorge gUG (für gemeinnützige Unternehmergesellschaft) an, worüber später auch das Kevelaerer Blatt berichtete.

„Wenn man in so eine Situation kommt, ist man für jede Hilfe dankbar“, erinnert sich Norbert van der Koelen auch noch zwei Jahre nach der Ahr-Katastrophe im Gespräch mit dem Kevelaerer Blatt, das dem Kevelaerer zur Verleihung der Ehrenamtsmedaille im Düsseldorfer Landtag gratulierte.

„Es war eine tolle, eine ergreifende Veranstaltung“, beschreibt der selbstständige Kau…