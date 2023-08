Wallfahrtsstadt begrüßt neue Auszubildende

Vergangenen Freitag begrüßten Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Personalleiter Werner Barz, Personalratsvorsitzender Stefan Reudenbach, die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen und die Jugend- und Auszubildendenvertreterin, Anna Lena Müller, die 10 neuen Auszubildenden sowie zwei Praktikantinnen und einen Bundesfreiwilligendienstler. Die Wallfahrtsstadt wünscht allen Nachwuchskräften einen guten Start und viel Erfolg für das Berufsleben.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bildet in bis zu 14 verschiedenen Ausbildungsberufen innerhalb der Stadtverwaltung sowie in ihren Einrichtungen und bei den Stadtwerken Kevelaer aus. Die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze variieren dabei von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr starten unter anderen junge Leute in die folgende Berufe: Verwaltungswirt/Verwaltungswirtin, Kaufmann/Kauffrau in den Bereichen Marketingkommunikation und Tourismus und Freizeit und Straßenwärter/Straßenwärtin.

Die Ausbildungsstellen für das Jahr 2024 werden kommende Woche ausgeschrieben. Alle Stellenausschreibungen findet man auf der Homepage der Wallfahrtsstadt Kevelaer: www.bewerbung-kevelaer.de.

Interessierte können über den Newsletter der Wallfahrtsstadt Kevelaer auch die Rubrik „Stellenangebote“ abonnieren. Bewerbungen sind nach Veröffentlichung über das Online-Bewerbungsportal möglich.