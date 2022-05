Digitale Fahrrad-Schnitzeljagd im Kreis Kleve

Im Kreis Kleve ist der Startschuss zum diesjährigen „STADTRADELN“ gefallen. Unter dem Motto „Kilometer für Kilometer Geld sparen“ sammeln die Teilnehmenden bis zum 12. Juni 2022 Rad-Kilometer zum Schutz des Klimas (das KB berichtete). Die Organisator*innen rufen in allen 16 Städten und Gemeinden in diesem Frühjahr erstmals zusätzlich einen Aktionstag aus: Am Samstag, 11. Juni, wird eine kreisweite digitale Schnitzeljagd stattfinden, die mit dem Fahrrad absolviert wird. Die Tour ist für Familien, Vereine und Freundeskreise gedacht, macht aber auch zu zweit Spaß.

Die Grundlage bildet die kostenfreie Handy-App „Actionbound“. Dabei gilt es, verschiedene Aufgaben zu lösen. Vom eigenen Wohnort aus führen insgesamt 16 unterschiedliche Strecken – aus jeder Stadt und Gemeinde eine – in eine von vier Gastgeberkommunen. Die Länge jeder einzelnen Route beträgt rund zwölf Kilometer. Im Ziel wartet eine kleine Überraschung auf die Radfahrer*innen. Nach einer Pause entscheiden die Teilnehmenden selbst, auf welchem Weg sie wieder nach Hause fahren. Die Schnitzeljagd lässt sich somit sehr gut in die Wochenend-Radtour integrieren.

Testdurchlauf möglich

Um die Actionbound-Schnitzeljagd vorab testen zu können und sich mit der Technik vertraut zu machen, können Interessierte schon jetzt eine Probe-Tour herunterladen. Eine sogenannte „Bound“ ist auf der Internetseite des Kreises Kleve unter www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „Stadtradeln“) hinterlegt. Dort steht ein QR-Code und eine Kurzanleitung bereit. Nachdem die Actionbound-App heruntergeladen ist, kann der QR-Code direkt mit der App über die Funktion „Code scannen“ gescannt werden. Alternativ bietet die App über die Funktion „Bound finden“ die Touren-Suche mit einem Textfeld an. Wer dort den Titel „Aah so geht das also“ eingibt, gelangt auch zur Probe-Schnitzeljagd.

Weitere Details und QR-Codes zu den einzelnen Routen am Aktionstag folgen in Kürze. Der Kreis Kleve wird darüber zeitnah informieren.

Wer an der Actionbound-Schnitzeljagd teilnehmen möchte, kann sich bei den Klimaschutzmanager*innen der Städte Emmerich am Rhein und Rees anmelden. Die beiden Organisator*innen stehen auch für Nachfragen bereit. Für die Anmeldung reicht eine formlose Mail aus. Aber auch spontane Starter*innen sind willkommen.