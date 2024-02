Diebstahl von Baustelle

Unbekannte entwendeten über das Wochenende, 23. Februar 2024 bis 26. Februar 2024, hinweg von einer Baustelle an der Gelderner Straße in Höhe des Petrusweg diverse Kabel. Die Täter oder Täterinnen entfernten gewaltsam das Vorhängeschloss zum Materialraum und nahmen eine Kabeltrommel sowie einen Heizlüfter mit. Aus dem Rohbau rissen sie bereits verlegte Kabel aus den Wänden heraus und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise werden von der Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen.