Die Sache mit dem Sternchen…

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Leser*innen,

seit nunmehr fast eineinhalb Jahren beschäftigt nicht nur die KB-Redaktion, sondern auch Sie als unsere Leserschaft das Thema „Gendern“ im Kevelaerer Blatt. Im Jahr 2020 haben wir uns als Redaktion entschlossen, künftig mit dem sogenannten „Gender-Sternchen“ zu arbeiten – als Möglichkeit, auch diejenigen sprachlich einzubeziehen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Auch sind wir mit dieser Methode einer Empfehlung des Dudens gefolgt. Dieser Prozess erfolgte wohlwissend, dass wir damit weder inakzeptable Frauenbilder aus den Köpfen beseitigen, noch die Gleichberechtigung voranbringen können. Und auch der gespaltenen Meinungen zu diesem Thema waren wir uns bewusst.

Nun wurde in den vergangenen Monaten deutlich, dass sich seitdem für viele von Ihnen das Leseerlebnis Ihrer Heimatzeitung verändert hat. Es gab positiven Zuspruch, sich im Rahmen des Möglichen für eine ‚sprachliche Gleichberechtigung‘ einzusetzen. Ebenso, und das in deutlich größerem Ausmaß, gab es Kritik – konstruktive (Störung des Leseflusses, teilweise uneinheitliche Umsetzung) und weniger konstruktive („falsches Deutsch“, „blöde Genderei“).

Da uns Ihre Meinung wichtig ist und wir Ihnen weiterhin ein spannendes, angenehmes Lesen im Kevelaerer Blatt ermöglichen wollen, bitten wir Sie an dieser Stelle um Ihre Mithilfe: Anhand einer Umfrage wollen wir für uns in der Redaktion herausfinden, wie sich das allgemeine Stimmungsbild zum „Gendern“ in der KB-Leserschaft darstellt.

Daher bitten wir Sie, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Dies ist auf folgenden Wegen möglich: per E-Mail an redaktion@kevelaerer-blatt.de (Stichwort: Gendern), per Nachricht über facebook und Instagram oder auf postalischem Weg (Johannesstraße 11, 47623 Kevelaer). Außerdem finden Sie im Anhang dieses Berichts eine Umfrage, in dessen Rahmen wir Ihnen einige Fragen zum Thema stellen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Beteiligung! Die Ergebnisse der Umfrage sowie die daraus gegebenenfalls resultierenden Änderungen werden wir Ihnen mitteilen.