Kevelaer soll bunter werden

Bei einem Spaziergang durch das Kevelaerer Stadtgebiet fallen sie einem immer wieder ins Auge: mit Splitt oder Schotter gestaltete Vorgärten. Mal ganz in grau, mal ganz mutig zweifarbig gestaltet, gelegentlich ergänzt durch Formgehölze. Doch eins haben sie alle gemeinsam: Sie bieten keinen ausreichenden Lebensraum für die für uns überlebenswichtigen Insekten.

Angelegt werden Schottervorgärten zumeist, weil sie möglichst pflegeleicht sein sollen. Über die Jahre merken die Eigentümer*innen allerdings häufig, dass sich durch den Wind kleine Mengen Erde und Pflanzensamen ansammeln, die zu größeren Pflanzen heranwachsen und alles andere als pflegeleicht sind. Um die Optik beizubehalten, wird dann oftmals zu umweltunverträglichen Pestiziden gegriffen, die die „Unkräuter“ beseitigen sollen.

Lebensraum für Insekten schaffen

Wer einen naturnahen Garten anlegt, vermeidet die Ausbreitung solcher „Unkräuter“ von vornherein und kann durch die Auswahl heimischer Bepflanzung einen vielseitigen Lebensraum für Insekten schaffen. Außerdem kann das Regenwasser direkt vor Ort versickern, da der Boden nicht wie bei Schottervorgärten durch eine Vlies- oder Folienschicht abgedeckt ist. So wird vermieden, dass sich das Wasser bei starken Regenfällen an der Hauswand staut, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass Wasser in das Gemäuer eindringt.

Um der Problematik der Schottervorgärten zu begegnen, loben die Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Imkerverein für Kevelaer und Umgebung e.V. zum zweiten Mal Wettbewerbe zur insektenfreundlichen Gestaltung von Vorgärten aus.

Ab sofort ist die Teilnahme am ersten Wettbewerb „Mein Vorgarten soll bunter werden“ möglich. Dieser richtet sich an Bürger*innen, die Unterstützung bei der Umgestaltung ihres Vorgartens benötigen. Um teilzunehmen, werden zwei Fotos vom eigenen Schottervorgarten und eine kurze Erklärung dazu, weshalb Hilfe benötigt wird, über ein Formular auf der städtischen Webseite eingereicht. Es winken als 1. Preis ein fachmännisch geplanter und angelegter insektenfreundlicher Vorgarten, Pflanzgutscheine als 2. Preis für bienen- und insekten-freundliche Pflanzen inklusive Beratung für den eigenen Vorgarten im Wert von 100 Euro und als 3. Preis Pflanzgutscheine für bienen- und insektenfreundliche Pflanzen im Wert von 50 Euro. Der Einsendeschluss ist der 31. März 2022.

Zweiter Teil für naturnah angelegte Vorgärten

In einem zweiten Wettbewerb wird das Augenmerk auf bereits naturnah gestaltete Vorgärten gelegt. Von Anfang Mai bis Mitte Juni können dazu Fotos von insektenfreundlich gestalteten Vorgärten eingereicht werden. Wer daran teilnehmen möchte, kann gerne bereits in den Vormonaten Fotos aufnehmen, um die Gestaltung des eigenen Vorgartens in verschiedenen Stadien zu zeigen.