Der NuK presste Apfelsaft

Wie bereits in den vergangenen Jahren, trafen sich auch in diesem Jahr motivierte Helferinnen und Helfer im Achterhoek, um aus Äpfeln, Birnen oder auch Quitten Apfel- bzw. Obstsaft herzustellen. Zehn Familien beteiligten sich an der diesjährigen Aktion des Vereins Natur- und Kultur im Achterhoek e.V. (NuK) und konnten aus den 2.150kg Obst insgesamt 1.023 Liter Saft herstellen. Der hierbei entstandene Trester wurde an Ziegen, Hühner und Schweine verfüttert.

Nach einem langen Tag konnte sich die Arbeitsgemeinschaft erschöpft, aber glücklich – und mit einer Menge Saft – auf den Heimweg machen. Im nächsten Jahr soll es eine weitere Auflage des beliebten Events geben, kündigen die NuK-Verantwortlichen an. Die Mitglieder danken allen Beteiligten und insbesondere Familie Eickhoff, die besonders viel Arbeitseinsatz zeigte und ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben.