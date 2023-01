Das Café Binnenheide öffnet wieder unter neuer Leitung Der Kuchenduft kehrt zurück in die Binnenheide

Verpächterin Maria Pellander (links) und die neue Betreiberin Maike Hennes besprechen letzte Einzelheiten für die Wiedereröffnung des Bauernhofcafés Binnenheide. Foto: JvS

Der Löffel gleitet durch eine dünne Schicht aus Marzipan, Sahne, Preiselbeeren und dunklem Biskuitboden. Das Herrentörtchen sieht nicht nur traumhaft aus, es schmeckt auch köstlich. Ortstermin im Café Binnenheide mit Verpächterin Maria Pellander und Neupächterin Maike Hennes. Auf den ersten Blick wird klar: Seit der Schließung Ende August vergangenen Jahres hat sich hier einiges getan. Es wurde geputzt, geräumt und renoviert, was das Zeug hält. „Mein gesamtes Team und ich freuen uns auf die Wiedereröffnung am 1. Februar“, sagt Maike Hennes.

Neue Pächterin ist keine Unbekannte

Die neue Pächterin ist keine Unbekannte. Viele Gäste werden sich noch an sie erinnern, weil sie im Café bereits als Servicekraft tätig war. „Maike ist nicht nur eine starke Gastronomin, sondern auch ein sehr warmherziger Mensch, auf den sich alte und neue Gäste freuen können“, ist sich Maria Pellander sicher. „Wir arbeiten sehr eng und vertrauensvoll zusammen.“

Zuvor hat die gebürtige Kevelaererin zweieinhalb Jahre in Indonesien gelebt und gearbeitet. Durch Corona sei sie dann zurück in die Wallfahrtsstadt gekommen – und geblieben. „Das war gar nicht geplant“, erinnert sich Hennes. „Als das Bauerncafé frei wurde, habe ich gedacht: ‚Ein Café in einer so ländlichen und idyllischen Lage, das ist ein Glücksgriff‘.“ Den nötigen Rückhalt für ihre neue Aufgabe erhält sie vor allem von ihrem Vater, der vor kurzem in Rente gegangen ist. „Papa küm…