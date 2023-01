Am 16. Februar beginnt mit Weiberfastnacht das wichtigste Wochenende der laufenden Karnevalssession. Die Frauen ergreifen die Macht und viele Jecke sind auf den Straßen unterwegs und freuen sich auf den bevorstehenden Straßenkarneval. Nach langer Zeit findet in diesem Jahr an Altweiber wieder eine Karnevalsparty für alle Personen ab 16 Jahren im Konzert- und Bühnenhaus statt. Ab 16 Uhr können Verkleidete feiern und tanzen.

„Wir freuen uns, dass wir einen Ort schaffen können, an dem alle Karnevalisten eine gute Zeit verbringen können“, freut sich Julian Binn, Veranstaltungskaufmann beim Kevelaer Marketing. Für die richtige Karnevals- und Partymusik wird zunächst Dominik Maas vom DJ-Duo „TVØ BOYZ“ sorgen. Zur späteren Stunde wird dann noch das DJ-Duo „Teeke“ mit House- und Elektro-Musik die Veranstaltung abrunden. Untermalt wird die Veranstaltung durch eine Lichtshow, die von den Technikern des Konzert- und Bühnenhauses erstellt wird sowie eine karnevalistische Dekoration. Für das leibliche Wohl wird Hausgastronom Torsten Pauli mit einer vielseitigen Auswahl sorgen. Die Gäste können sich so über übliche Getränke wie Bier oder Longdrinks, aber auch eine Auswahl an Cocktails freuen. Zudem wird es ein kleines Sortiment von Imbissgerichten geben.

Tickets für die Party sind zum Preis von 5 Euro in der Tourist Information, online im Ticketshop oder auf Eventim erhältlich. Die Gäste sollten am Veranstaltungstag ein Ausweisdokument bereithalten.