Der Aufstieg ist für die Herren zum Greifen nah

Die Kevelaerer Volleyballmannschaften standen wieder auf dem Feld. Den Auftakt machten die Damen mit einem Nachholspiel der Bezirksklasse gegen den besser platzierten 1.VBC Goch. Die Mannschaft von Trainer Alessandro Nobbers startete gut in die Partie. Goch holte allerdings auf und ging mit 22:19 in Führung. Nach einer Auszeit Kevelaers konnten diese den Satz noch drehen und gewannen ihn mit 26:24.

Im zweiten Satz hatte der KSV Anfangs wieder leichte Vorteile. Goch blieb aber dran und konnte zum 18:18 ausgleichen. Anschließenden gelang dem KSV nur noch ein Punkt. Goch glich in den Sätzen zum 1:1 aus.

Der dritte Satz war dann der beste Satz des KSV. Mit starken Angriffen von Julia Saborowski und Clara Würdinger wurde Goch unter Druck gesetzt. Libera Julika Peters stabilisierte mit einer guten Annahme und Abwehr das Spiel. Die Konsequenz war ein deutliches 25:18.

Dieses Ergebnis war den KSV-Damen anscheinend genug. Denn der folgende vierte Satz ging mit 14:25 deutlich verloren und auch im Tie-Break lief nicht viel zusammen. Mit 3:15 musste der Satz und damit das Spiel mit 2:3 verloren gegeben werden. Goch spielte in dieser Phase wie ausgewechselt und insbesondere der Angriff zeigte sich stark verbessert. Auf Kevelaerer Seite wollte dagegen nichts mehr so richtig gelingen. In der Summe war Alessandro Nobbers aber mit der Einstellung und dem Ergebnis gegen den leicht favorisierten Gegner zufrieden.

Im Anschluss an das Spiel durfte die zweite Herrenmannschaft aus Kevelaer gegen den Weseler TV antreten. Die Sportler benötigten gerade einmal 54 Minuten, um den Weseler TV in heimischer Halle mit 3:0 zu besiegen.

Auch wenn Interimstrainerin Beate Herbe auf Janik Janßen und Jos Czeranka verzichten musste und nur sieben Spieler zur Verfügung hatte, war es ein überlegen geführtes Spiel. Mit starken Aufschlägen, unter anderem von Tobias Reuters und Marco Bergers, wurde Wesel direkt unter Druck gesetzt. Beim Stand von 23:9 konnte Wesel aber nochmals punkten und in der logischen Auszeit mussten die KSV-Spieler dann doch erst den Kopf freibekommen. Satz eins ging mit 25:17 an den KSV.

Zu Beginn des zweiten Satzes hielt der KSV Wesel mit kleinen Fehlern im Spiel und konnte sich anfangs nicht absetzen. Aber auch hier waren es die Sprungaufschläge von Marco Bergers, die den Satzgewinn sicherstellten. Mit zehn Aufschlagspunkten in Folge und dem resultierendem 25:13 war Satzgewinn Nummer zwei unter Dach und Fach gebracht.

Im dritten Satz kam Sven Herbe auf der Mittelblockerposition zum Einsatz, der hier seine Blockstärke zeigen konnte. Wesel machte viele Eigenfehler und machte es dem KSV leicht, auch Satz drei mit 25:8 zu gewinnen.

Nach diesem 3:0 Erfolg kann die zweite Mannschaft ihren Aufstieg in die Landesliga schon beim nächsten Spiel gegen den TV Geldern perfekt machen.

Zum Abschluss des Wochenendes trat die erste Herrenmannschaft des KSV, aktuell Führende in der Verbandsliga, auswärts gegen die zweite Mannschaft von ART Düsseldorf an. Die Kevelaerer Mannschaft um Kapitän Marcel Thyssen konnte dabei einen ungefährdeten 3:0 Erfolg einfahren. Dabei ließ Trainerin Heike Thyssen den in dieser Saison dazugestoßenen Dominik Booms als Libero auflaufen, der seine Aufgabe souverän meisterte.

Der KSV startete ein wenig verhalten, doch eine konzentrierte Leistung zum Ende des ersten Satzes reichte aus, um diesen mit 25:22 zu gewinnen. Der KSV war überlegen und Heike Thyssen nutzte dies, um den gesamten Kader einzusetzen.

Durch kleine Aufschlagsserien von Robin Broeckmann und Marc Ophey, je vier Punkte, konnten sich die Kevelaerer schnell mit 20:9 absetzen. Am Ende von Satz zwei stand ein 25:13 auf der Anzeige.

Der KSV schaltete einen Gang zurück, aber die Überlegenheit im Angriff und Block blieb bestehen. Die von Libero Dominik Booms organisierte Abwehr stand gut und ließ den Düsseldorfern kaum Chancen auf Punkte. Satz drei ging mit 25:21 dann auch an den KSV. Nach diesem 3:0 Sieg ist die Mannschaft aus Kevelaer weiterhin souveräner Tabellenführer. Mit nun 4 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten, bei einem Spiel weniger, sollte der Aufstieg nur noch Formsache sein.