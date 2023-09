Gegen 20:30 Uhr kam es am Mittwoch, 27. September 2023, an der Rheinstraße in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Ein 62-jähriger Mann aus Kevelaer, welcher den Geh- und Radweg aus Richtung Kevelaer kommend befuhr, geriet mit seinem Pedelec in den linksseitigen Grünstreifen. Der Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden.