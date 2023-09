Ein Podcast bringt Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule mit Unternehmen zusammen Das geht ins Ohr

/ von Lisa Schweren

Kristina Janßen (Herbrand), Melissa Topak, Lara Muellenmann, Ronja Ebeling, Emma Manten und Kathrin Jansen (v.l.) stellen stolz ihr Podcastprojekt vor. Foto: LS

Seit Beginn des Schuljahres arbeiten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Kevelaer mit Unterstützung von Ronja Ebeling und Mercedes Herbrand an einem Podcast-Projekt unter dem Titel „Gen Z – Das Z steht für Zukunft“.

Die Idee dazu entstand Ende letzten Jahres während einer Aufnahme für Ebelings Podcast „Hungry Minds – eine Generation, die fordert“ bei der die Lehrerin Lisa Graf zu Gast war. Durch sie erfährt Ebeling, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht wissen, was nach der Schule sein wird. „So kam ich auf die Idee, Schüler und Unternehmen frühzeitig zusammenzubringen“, erzählt Ebeling. Da ihre Mutter als Sekretärin an der Gesamtschule arbeitet, ist der Kontakt schnell hergestellt. „Ich bin so glücklich über das Projekt“, sagt Schulleiter Christoph Feldmann.

Ein besonderer Glücksfall war auch die Zusammenarbeit mit Mercedes Herbrand, die sich nicht nur für ein Interview für den Podcast zur Verfügung stellten, sondern auch gleich finanziell unter die Arme griffen. Kristina Janßen, Ausbildungsleitung der Firma Herbrand, erzählt, dass sie immer offen für Neues ist. Im Intro des Podcasts wird die Firma Herbrand als Sponsor genannt werden.

Ronja Ebeling hält die Gespräche zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Unternehmern für besonders wichtig, da laut ihr rund ein Viertel der Ausbildungen abgebrochen werden. Das liegt wohl zum Teil an einem falschen Erwartungsmanagement, dass bedeutet, dass die Erwartungen von Unternehmen und Auszubildenden zu weit auseinander liegen. In solchen intensiven Gesprächen zwischen Unternehmen und möglichen Auszubildenden können genau diese Erwartungen bereits vorab abgesteckt werden.

Gearbeitet wird in vier Gruppen, wobei jede Gruppe ein eigenes Unternehmen betreut. Eingeteilt sind sie dabei in drei Arbeitsgruppen: Recherc…