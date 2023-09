Das Traditionsgeschäft Schuh Heystermann feiert sein 90-jähriges Bestehen Im Schuhkarton geboren

Eine starke Unternehmerfamilie: Tante Gabi Hanenberg, Inhaber Dirk Heystermann mit Hund Ole sowie die Eltern Wilfried und Gisela Heystermann feiern das 90-jährige Bestehen ihres Schuhgeschäfts (v.l.). Foto: JvS

Ein Traum für alle, die Schuhe lieben: Soweit das Auge reicht, reihen sich farbenfrohe Sneaker, violette Stiefeletten und elegante Chelsea-Boots in den Regalen von „Schuh Heystermann“ dicht aneinander. Und für Schuhfans kommt es gleich noch besser: Zum großen „Schuh-biläum“ gewährt Inhaber Dirk Hey-stermann Kundinnen und Kunden aktuell 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. In diesen Tagen feiert das Schuhhaus nämlich sein 90-jähriges Bestehen.

Dirk Heystermann übernahm den Betrieb im Jahr 2012 und führt das Schuhgeschäft seiner Familie an der Busmannstraße 56 bereits in dritter Generation. „Ich bin im Schuhkarton geboren, könnte man meinen“, schmunzelt der 44-Jährige, „oder zumindest zwischen Schuhkartons aufgewachsen.“ Der Laufstall habe stets hinten im Büro gestanden, bestätigt Mutter Gisela mit einem Lächeln. Zusammen mit ihrem Ehemann Wilfried war Gisela Heystermann, geborene Steegmann, in den 1960er-Jahren ins Unternehmen eingestiegen. 1982 übernahm das Ehepaar dann den gesamten Geschäftsbetrieb.

„Gegründet wurde das Unternehmen im Sommer 1933 – also vor 90 Jahren – von meinem Großonkel Jakob Heystermann“, erzählt Dirk Heystermann. „Damals gab es aber vorerst nur Schuhreparaturen und Schuhmachereibedarfsartikel.“ 1938 seien dann modische Damen- und Herrenschuhe sowie Bequemschuhe ins Sortiment aufgenommen worden.

Dass Dirk Heystermann mal ins Familienunternehmen mit einsteigen würde, stand früh fest. Und so schlug de…